17-jarige Arthur Vermeeren maakt indruk bij Antwerp: “Hij speelde een heel volwassen match”

Arthur Vermeeren was al twee keer ingevallen in de voorrondes van de Conference League en twee keer in de competitie. In de voorbije week kwamen daar basisplaatsen bij in de bekermatch tegen Beveren en in de topper tegen Club Brugge. En het moet gezegd: de jeugdinternational slaagde met glans voor beide ‘examens’.

“Ik was blij met de prestatie van Arthur Vermeeren”, zei Mark van Bommel na Beveren al. “Het is leuk om zien hoe Tuurtje de dingen oppikt. Zowel in de duels, positioneel als aan de bal deed hij het uitstekend.” Zondag op Club Brugge bevestigde Vermeeren. Het was dan ook geen toeval dat Pieter Gerkens aan het begin van de tweede helft plaats moest ruimen voor Jurgen Ekkelenkamp en dat Vermeeren mocht blijven staan.

Haroun en Nainggolan

Vermeeren toonde ook tegen Club rust aan de bal en hij was vaak aanspeelbaar. De jongeman die in 2018 KV Mechelen inruilde voor Antwerp heeft de gave om vlot door te draaien en het lef om vooruit te voetballen. De grootste en de sterkste is Vermeeren niet, maar op zijn zeventiende heeft hij op dat vlak natuurlijk nog aardig wat marge. In het kopje staat Vermeeren, die trouwens ook nog wetenschappen studeert aan de middelbare school, wel al verder dan de meeste van zijn leeftijdsgenoten. “Arthur speelde een heel volwassen match”, liet routinier Toby Alderweireld na de 2-2 tegen Club Brugge optekenen.

Alleszins gaat het plots heel snel voor Vermeeren. Toen RAFC-Tv Vermeeren tijdens de zomerstage in Oostenrijk naar zijn verwachtingen voor dit seizoen polste, bleef de youngster erg bescheiden. “Ik hoop op wat speelminuten, maar verwacht het niet echt”, klonk het toen nog. Vermeeren gaf in dat gesprek nog mee dat zijn voorbeelden binnen de Antwerpse spelersgroep Faris Haroun en Radja Nainggolan waren. Intussen ligt Haroun al een tijdje in de lappenmand en kreeg Nainggolan zondagavond te horen dat hij mag beschikken. Op die manier liggen er voor Vermeeren alsmaar meer speelkansen in het verschiet.

Echte winnaar

Nerveus zal Vermeeren daar allicht niet van worden. “Van zodra ik in Brugge het veld opstapte, waren alle zenuwen weg”, zei het jonge talent na zijn eerste topper. “Het maakt me niet uit wie de tegenstander is. Ik heb van niemand schrik.” Of zoals Vermeeren vlak na zijn eerste invalbeurt al liet verstaan: “Ik lijk misschien wat verlegen, maar op een voetbalveld verander ik. Dan kan ik heel intensief zijn. Ik ben dan ook een echte winnaar.” Ongetwijfeld zal Antwerp nog veel plezier beleven aan zijn goudhaantje.

