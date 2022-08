1500m-specialist Ruben Verheyden kent zeldzame offday op EK: “Het was niet wat ik had verwacht”

Al heel het seizoen is Verheyden de regelmaat zelve. Recent miste de atleet van Eendracht Aalst na een sterke koers nog met één honderdste de halve finale op het WK in Oregon. Op het EK – zonder de sterke Oost-Afrikanen en Amerikanen – mocht hij dus ambitie koesteren. Maar het kwam er niet uit. Hij bolde binnen als dertiende in 3.44.76 en maakte geen aanspraak op de halve finale.

“Het was niet wat ik had verwacht”, wond hij er geen doekjes om. “Dat is wel duidelijk. Het was niet goed. Het was al een lang seizoen. Tactisch liep ik misschien ook niet mijn beste race. Ik liep niet aan de binnenkant en op dit niveau kun je het gewoon niet maken om vijftien meter meer te lopen dan de tegenstand”, analyseerde de student burgerlijk ingenieur z’n koers.

Mooi seizoen

“In het begin van het seizoen was mijn doelstelling gewoon om op het EK te geraken. Maar natuurlijk wilde ik ook presteren. Als je er staat, wil je ook meespelen.”

De kers op de taart kwam er dan wel niet, maar het is niet dat die ene mindere race zijn topseizoen volledig verknald. “Het is de eerste teleurstelling van mijn seizoen”, beseft hij.

“Als ik ieder seizoen maar één teleurstelling ken, moet ik niet klagen. Ik ben uiteindelijk nog jong. Het was een mooi seizoen met de ene topwedstrijd na de andere en dan nu een teleurstelling. Misschien was het net die ene wedstrijd te veel. Op sportief vlak was het een teleurstelling. Maar ik kan nog wel genieten van de ervaring en van de omgeving. Vanaf nu is het simpelweg een doel om er ieder jaar bij te zijn op een groot kampioenschap.”

Analyseren en leren

De Europese beloftenkampioen van 2021 wil in de eerste plaats leren uit z’n mogelijke fouten. “Ik heb nu samen met de trainer Kim Barbé bekeken wat we verkeerd gedaan hebben. Het is belangrijk om hieruit te leren en te kijken hoe we het een volgende keer kunnen aanpakken. Natuurlijk hadden we een erg atypische situatie met eerst een WK en daarna nog een EK op korte tijd. Dat komt normaal gezien nooit voor. Ik ben er niet in geslaagd om de vorm van het WK vast te houden. Maar je moet nu eenmaal keuzes maken.”

Lees ook: meer atletiek