1500m-loper Ruben Verheyden knalt naar toptijd van 3.35.19 en haalt EK-limiet binnen

Ruben Verheyden (21) knalde op de Nacht van de Atletiek zaterdag in Heusden op imposante wijze naar de EK-limiet op de 1500m van 3.36.00. In een ‘perfecte koers in perfecte omstandigheden’ finishte hij tweede in 3.35.19.

Na een resem topchrono’s van in de 3.37 kon een uitschieter niet uitblijven voor Europees beloftekampioen Ruben Verheyden. Waar beter dan op de Nacht van de Atletiek kon hij zijn moment uitkiezen? De loper van EA paste zijn geliefkoosde afwachtende tactiek toe en met een verschroeiende eindrush rukte de Lebbekenaar nog op naar de tweede plek.

“Dit is fantastisch!”, jubelde hij. “Op het BK en voor het BK liep ik al enkele keren in de 3.37. Ik voelde dat het erin zat. Ik kreeg hier gewoon de perfecte race, zoals zo vaak het geval is op deze topmeeting. Hier moest het gebeuren. Goeie omstandigheden, een snelle piste en een fantastisch publiek. Dan komt er vanzelf een beetje extra adrenaline bij. Het is allemaal perfect gegaan. Super om dat hier te kunnen doen en om te bevestigen wat ik waard ben. Ik hoop dat er nog mannen op de 1500m zich zullen plaatsen voor het EK. Het zou super om met een grote delegatie van drie man naar het EK af te zakken.”

Vijfde Belg aller tijden

3.35.19 is een behoorlijk straffe tijd. Slechts vier landgenoten liepen ooit rapper.

“Dat ik mijn PR zo stevig zou aanscherpen, dat had ik nu ook weer niet verwacht. Ik sta gewoon achtste op de jaarranglijst in Europa terwijl ik nog altijd maar 21 jaar ben. Naar deze wedstrijd waren we al vijf weken aan het toewerken”, aldus de student burgerlijk ingenieur die nog maar een dikke week terug was van hoogtestage in Sankt Moritz.

‘Bewijzen dat ik op EK thuishoor’

Aangezien hij zowel snelle als tactische races aankan, moet hij als typische kampioenschapsloper wel iets kunnen gaan doen op het EK. “Nu ik de limiet beet heb, kan ik in alle rust toewerken naar het EK in augustus. Als het er in de reeksen niet supersnel aan toegaat kan ik wel meestrijden voor een plaats in de finale. Mijn snelle slotronde is zeker een troef. Ik wil echt bewijzen dat ik er thuishoor.”