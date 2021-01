136 organisatoren zetten Vlaams-Brabants wielrennen op de kaart

volleybal liga A vrouwen Silke Van Avermaet (Asterix Avo): “Er zijn redenen genoeg om de bekermatch tegen Michelbeke niet te onderschat­ten”

3 januari De huidige volleybalcompetitie in de Liga A bij de vrouwen mag je gerust in twee splitsen. Er was de periode van 2020 waarin niet alle ploegen aan de wedstrijden wilden starten. Elk team had zijn duidelijke argumenten en daar hebben we alle begrip voor. Elk standpunt verdient het volste respect. Deze bizarre tijd ligt nu achter de rug. Vanaf januari 2021 begint het tweede deel. Vanaf nu zijn alle negen vrouwenteams in de strijd voor de Belgische beker en het nationaal kampioenschap betrokken.