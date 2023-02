12 goals in 3 matchen voor Josse Vekeman (HT Zwijnaarde): “Ik kan het ook niet geloven”

HT Zwijnaarde maakte zondag brandhout van Tenstar Melle. Ondanks een uitsluiting halverwege de eerste helft won het met 1-8, dankzij vijf treffers van Josse Vekeman. Met twaalf goals in zijn jongste drie wedstrijden zit de aanvoerder in bloedvorm.

Het duel tussen Tenstar Melle en HT Zwijnaarde in derde provinciale B kende een opmerkelijk wedstrijdverloop. Na 25 minuten keek bezoeker Matty Uvieghara bij een 0-0-stand tegen een rode kaart aan, maar van een numeriek nadeel leek amper sprake. Twintig minuten later ging HT met een 0-4-voorsprong de rust in, getekend: Josse Vekeman. “Ik had het ook niet verwacht, aldus de aanvoerder”.

“Ik vond Matty’s uitsluiting streng, maar kan begrijpen waarom een scheids die kaart trekt. Ik denk dat Tenstar dacht dat het daarna wel eventjes zou lukken, want door enkele minuten concentratieverlies kregen wij ongelofelijk veel ruimte. Op drie minuten tijd gingen we naar 0-3 met drie identieke situaties: een balletje in de rug van de verdediging en ik was blijkbaar sneller dan de tegenstanders. We werkten aan honderd procent af en Melle ging er minder in geloven.”

12 goals in 3 matchen

De voorbije weken scoort Vekeman aan de lopende band. Voor zijn vijfklapper tegen Tenstar nam de spits nog alle goals in de 4-0-zege tegen Olsene voor zijn rekening en legde hij eigenhandig FC Latem B over de knie met een hattrick in de 3-2-overwinning. Met 22 stuks doet de spits ook weer volop mee in de strijd om de topschutterstitel. “Ik kan het ook amper geloven”, aldus de captain over de 12 goals in drie matchen.

“Ik krijg altijd wel een paar kansen dankzij het goede werk van mijn ploeggenoten, maar de jongste weken gaan ze er heel vlot in. Met 22 goals heb ik er nu al even veel als vorig seizoen en dat is meestal mijn eerste doel. Topschutter worden is niet meteen iets waar ik van wakker lig. Het is leuk dat ik momenteel mee bovenin draai, maar ik ga niet ineens uit alle hoeken op goal schieten. Mijn enige ambitie op dat vlak, is boven Florian De Paepe van Bottelare eindigen (lacht).”

Overgangsjaar

Met tien op twaalf recht HT stilaan de rug na een moeizame heenronde. “Er zijn veel spelers vertrokken en we kregen een nieuwe coach. Dat heeft wat tijd nodig gehad om in elkaar te klikken. Die tiende plaats lijkt alsof we het niet goed doen, terwijl we slechts drie punten minder tellen dan na twintig speeldagen vorig seizoen. We staan ook op zes punten van de derde plaats, in een reeks met veel ploegen die aan elkaar gewaagd zijn.”

“Naar beneden moeten we niet meer kijken, maar anderzijds beschouwen we dit ook als een overgangsjaar. De kern is deze zomer grondig gewijzigd en de groep moet nog gesmeed worden voor volgend seizoen. We bekijken het dus gewoon match per match en zien wel wat dat oplevert. In deze reeks valt niks te voorspellen.”

Laarne-Kalken

In die nieuwe kern zal geen Josse Vekemans zitten. De spits verlaat HT Zwijnaarde voor een avontuur in tweede provinciale. “Ik trek volgend seizoen naar Laarne-Kalken. Vorig jaar ben ik naar Kalken verhuisd en ik zou graag dichter bij huis voetballen. Dan kan ik met de fiets naar de training en nog een pintje blijven drinken. Daar komt nog bij dat Laarne momenteel top vijf speelt in tweede. Dat wordt een mooie sportieve uitdaging.”

Ook Alejandro Goemans trekt naar Laarne-Kalken. Achraf Saouti tekende voor competitieleider ESA Bottelare.