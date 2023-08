Zware regenbuien, maar soms ook zon in Spiere-Helkijn vandaag

Eén vat werden er minstens twee: vicepre­mier Vincent Van Quickenbor­ne trakteert voor 50ste verjaardag: “We voelen ons weer 25”

Een vroege verkiezingsstunt? Wie zal het zeggen. Critici hebben wel ongelijk met hun stelling ‘hij trakteert met ons belastinggeld’. Vicepremier Vincent Van Quickenborne zette zondag in de vooravond voor zijn 50ste verjaardag op eigen kosten enkele vaten bier in bruine kroeg Den Bras in Kortrijk. “Of hij mag terugkeren als burgemeester? Tuurlijk, hij is nooit weggeweest”, klonk het.