WEER. Zo goed als helder weer in Spiere-Helkijn vanochtend

Ree verzeilt in tuin Vincent Van Quickenbor­ne: “Ze zijn op zoek naar een ander territori­um”

De hoogzwangere Anouk Sabbe (40), echtgenote van minister Vincent Van Quickenborne (49), keek donderdagnamiddag vol verwondering toe. Een ree was bij hen thuis in Kortrijk in de tuin beland. “Machtig om te zien, het dier is echt prachtig”, vertelt Anouk. “Nog geen ooievaar… wel al een ree”, grapt Vincent Van Quickenborne. Een in een tuin verzeild geraakte ree is geen uitzondering, zo blijkt uit navraag bij specialist Filip Berlengee van SOS Wilde Dieren. En daar hebben de gestegen energieprijzen mogelijk iets mee te te maken.