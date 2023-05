WEER. Vanochtend kans op helder weer in Spiere-Helkijn

RESTOTIP. Café Sportpa­leis: Genieten van zuiderse gerechtjes in oer-Vlaams wielercafé

Zestig jaar al is Café Sportpaleis een van de bekendste wielerkroegen in de Vlaamse Ardennen. De uitbaters lieten het helemaal slopen én heropbouwen mét behoud van de authentieke sfeer. Nieuw is dat ze nu ook kleine gerechtjes serveren.