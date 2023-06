WEER. Vanochtend helder weer in Spiere-Helkijn

RESTOTIP. Het Boswieltje, van klassieke gerechten tot Brusselse wafels met stierenbo­ter

Begin mei ging vlakbij het Polygonebos in Zonnebeke eetcafé en tearoom Het Boswieltje open. Een troef is alvast de unieke ligging, midden het groen. Vicky Bossu (29) en haar echtgenoot Yordi van de Wiele (30) kochten in september De Veldhoeve en breidden het pand serieus uit. We gingen proeven.