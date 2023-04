WEER. Vanochtend bewolking in Spiere-Helkijn

Gebroken Spiegel en Sint-Leonardszo­nen combineren in Brassed off theater met muziek

Toneelvereniging De Gebroken Spiegel en muziekmaatschappij Sint-Leonardszonen brengen met Brassed off vanaf vrijdag 14 april een unieke combinatie van theater en muziek. Brassed off schetst een beeld van het leven in een typisch Noord-Engels mijnwerkersstadje, na de grote sluitingen van de kolenmijnen in de nasleep van de Tatcheriaanse jaren in Groot-Brittannië.