WEER. Kans op helder weer vanochtend in Spiere-Helkijn

Stads­schouw­burg 2,5 jaar dicht: “Onderschat het niet, het is de grootste verbouwing in meer dan een eeuw”

Vrijdagavond werd feestelijk afscheid genomen van de stadsschouwburg in zijn huidige vorm. Vanaf maandag 5 juni start het leegmaken, een waar huzarenstuk. De verbouwingen van bijna 15 miljoen euro vatten in het najaar aan. Als er op tijd een aannemer wordt gevonden, want die is er nog niet. De schouwburg van de toekomst krijgt onder meer een cultuurcafé om U tegen te zeggen.