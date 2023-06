WEER. Kans op helder weer vanochtend in Spiere-Helkijn

Begrafenis­sen Geers opent tweede vestiging, in Kuurne: “Families in serene omstandig­he­den afscheid helpen nemen, dat geeft de grootste voldoening”

Nic en Tom Nuyttens van Begrafenissen Geers openen dit weekend een tweede vestiging in Kuurne, in het historische pand Bonaerde. Centraal is er een aula voor 150 tot 200 personen, maar daarnaast zijn er ook vier rouwkamers en enkele ontvangstruimtes. “Dat wij families in de meest serene omstandigheden afscheid kunnen helpen nemen van hun naaste, dat geeft ons de grootste voldoening.”