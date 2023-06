WEER. Kans op helder weer in Spiere-Helkijn vanochtend

Wie gouden tip voor vacature(s) aanbrengt bij Dhondt Careers, wint Methusalem champagne­fles van 6 liter: “Ruim 500 euro waard”

Bedrijfspsycholoog Jaak Dhondt (30) stunt. Wie gouden tip(s) aanreikt voor vacature(s) bij Dhondt Careers, specialist in het vinden van ‘the right (wo)man for the right job’, wint een Methusalem champagnefles van 6 liter. “De voorwaarde is dat de aangereikte persoon effectief start”, zegt Jaak.