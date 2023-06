WEER. In Spiere-Helkijn bewolkte ochtend

Cowboy Henk is dood: leve de nieuwe pop art versie in roze, geel, wit en zwart

Cowboy Henk op de rotonde nabij de E17 in Kortrijk is niet meer. Hij staat er nog, maar de bekleding met kunststofplantjes is zoals bekend afgesleten. Zijn geestelijke vader Herr Seele uit Oostende krijgt van de stad de toestemming om een nieuwe pop art versie in kunststof te maken.