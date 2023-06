WEER. Heldere ochtend in Spiere-Helkijn

Laatste kans om Sink­sen-be­ker in te ruilen

Er waren tijdens Sinksen 350.000 bekers in omloop, waardoor het een van de meest duurzame edities ooit was. Vond je toch nog een vergeten beker in je jas of onder je bed? Dan kan inruilen nog. De stad Kortrijk sprak met de organisator af om het systeem nog één dag actief te houden.