WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Spiere-Helkijn vandaag

Openlucht­fes­ti­val Marke Boem Boem is dit jaar in thema UK

Tijdens het weekend van 14, 15 en 16 juli is er opnieuw het feestweekend van het gratis openluchtfestival Marke boem boem, in en rond het OC in Marke. Sinds enkele jaren staat er elke editie één land centraal. Dit jaar is dat het Verenigd Koninkrijk.