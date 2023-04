WEER. Bewolkt weer in Spiere-Helkijn vanochtend

Hilarische clip zet comeback Balthazar Sinksene­vent ‘Typisch 80’ in de kijker: ‘Let’s get physical’

De Paasfoor is in Kortrijk en in de verte lonken met Sinksen ook dé feesten van het jaar, eind mei. Met nu al goed nieuws, voor de eerste keer sinds 2019 is er weer ‘Typisch 80’ in de basketkooi aan café-bistro Balthazar. De organisatoren maken er voor het eerst een vierdaags event van. Medezaakvoerder Mathieu Declercq (42) licht het programma in een hilarische videoclip toe.