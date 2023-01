“Waterweg moet vuilhoop kluizenaar opruimen”: ook verhuis André (78) naar woonst in Henegouwen ligt op tafel, desnoods onder dwang

Kortrijk “Win levenslan­ge lidkaart, unieke prijs is tienduizen­den euro’s waard”: vernieuwde fitness­zaak De Kaai heropent met stunt van formaat

Goed nieuws voor de 2.000 leden en alle geïnteresseerde sportievelingen, nu fitness De Kaai op ’t Hoge in Kortrijk grondig vernieuwd is. Je hebt er meer dan ooit een topsportklimaat, ook door enkele opmerkelijke samenwerkingen. Zo wordt wereldkampioene boksen Oshin Derieuw er mogelijk (boks)coach. Er is vanaf vrijdag een feestelijke driedaagse, vol gratis initiaties zoals met profrenner Jens Debusschere. Er worden dan ook drie levenslange lidkaarten uitgedeeld.

15:06