Vijf keer minder gasverbruik in sporthal Michelsberg

Met resultaat, het gasverbruik in sporthal Michelsberg is sinds de renovatie meteen drastisch verminderd. Zo was er in oktober 2020 een verbruik van 30.000 Kilowattuur. Een jaar later, in oktober 2021 en kort na de werken, was het verbruik al naar 6.000 kWh gedaald. Dat is liefst vijf keer minder, wat ook handig meegenomen is in tijden met uit de pan swingende energieprijzen.