Vanmiddag kans op zware neerslag en bewolking in Spiere-Helkijn

Ex-Paralym­piër terecht voor partnerge­weld: “Elke dag hetzelfde gezaag maar zie haar nog graag.”

Begin de jaren negentig haalde hij nog goud op de Paralympics in het zwemmen en in september 2018 stapte hij nog in het huwelijksbootje maar die mooie tijden lijken voor een 57-jarige man uit Kortrijk verleden tijd. Hij stond woensdag voor de rechtbank terecht voor partnergeweld. Hij denkt de relatie te kunnen verderzetten, zij dringt aan op een contactverbod…