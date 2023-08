Fel verzwakte buizerd gered: “Na nachtje rust en veel drinken vloog het dier weer uit”

Twee wandelaars uit Lauwe sloegen afgelopen weekend alarm nadat ze in het Preshoekbos in Marke een fel verzwakte buizerd aantroffen in een boom. Een medewerker van het Agentschap Natuur en Bos kwam ter plaatse en het dier kon na een nachtje rust en flink drinken weer vrijgelaten worden. Op een andere plek in het Preshoekbos werd een hangbuikvarken met tien biggetjes aangetroffen en die lieten zich niet zomaar vangen.