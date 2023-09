Het comité Renaix Bilingue-Ron­se Tweetalig heeft andere eisen dan 60 jaar geleden: “We willen enkel dat de stad de rechten van de Franstali­gen respec­teert.”

Op 1 september 1963 traden in de steden en gemeenten met een apart taalstatuut de taalwetten voor het openbaar bestuur en het onderwijs in werking. Ronse kwam toen pal op de taalgrens te liggen en kreeg het statuut van Vlaamse stad met faciliteiten voor Franstaligen. Die reageerden aanvankelijk furieus tegen dat regime, een weerstand die ze hebben volgehouden tot op vandaag.