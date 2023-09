MIJN STAD. Iedereen in Ronse kent ex-DJ en organisa­tor van evenemen­ten Rudy Baguet (60) maar ook weer niet echt: “Je hoort bij iedereen en tegelijk bij niemand”

Hij werd geboren op oudejaarsavond 1962 en heeft al in geen jaren meer zijn verjaardag echt gevierd. “Ik sta dan altijd beroepshalve op het feest van iemand anders. Eén keer heb ik toch geprobeerd om aan mezelf te denken maar dat is slecht afgelopen. Ergens in het midden van de nacht op een autostrade. Ik ga geen details geven.” Over zijn stad Ronse wil Rudy Baguet, gewezen DJ, uitbater van een CD-zaak en nu namens RAAK de man achter een rist evenementen wel tot op de bodem gaan.