Stralend zonnig weer in Spiere-Helkijn vandaag

“Legale wiet vapen is veel gezonder”: Cannabis­win­kel De Boeren overgeno­men

Er waait vanaf zaterdag 15 juli een nieuwe wind door De Boeren in Kortrijk, nu De Herborist de bekende cannabiswinkel een nieuwe schwung geeft. “We maken er een cannabis experience shop van, met vooral de focus op gezonde producten zoals rond huidverzorging”, vertelt Yves Coonen (33), oprichter van merk De Herborist. Voor wie legale cannabis rookt, wordt het even wennen in de vernieuwde zaak.