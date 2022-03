Spiere-Helkijn houdt inzamelactie voor Oekraïne

Kortrijk/Kuurne/Lendelede Derde minder ongevallen tijdens lockdown­jaar 2020 maar opnieuw stijging na invoering lossere maatrege­len

Corona en de beperkende maatregelen die daarmee gepaard gingen, hadden onmiskenbaar een invloed op de interventiecijfers van de hulpdiensten. Voor het aantal ongevallen in de politiezone Vlas is dat niet anders. Maar ten opzichte van 2019, het laatste ‘normale’ jaar, valt de verwachte stijging in lossere tijden nog mee. Opmerkelijk: het aantal ongevallen met elektrische fietsen daalt voor het eerst.

