Sauna van b&b uitgebrand: gasten kunnen gebouw tijdig verlaten

Eerder op de morgen op zaterdag was de elektriciteit al uitgevallen in de bed and breakfast in Kraaibos in Spiere-Helkijn. De eigenaar had de elektriciteit terug ingeschakeld, maar blijkbaar moet er toch ergens een kortsluiting geweest zijn. Iets voor 10 uur ontstond er ineens brand in de sauna van het wellnessgedeelte waar ook een ruime jacuzzi aanwezig is. De aanwezige gaste, zo’n zes in totaal, waren aan het ontbijten en liepen op geen enkel moment gevaar. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur vrij snel doven. “De sauna zelf is wel volledig uitgebrand”, zegt brandweerofficier Ignace Callens bij de hulpverleningszone Fluvia. “De wellnessruimte zelf liep ook grote brand- en rookschade op, net zoals enkele ruimtes naast het wellnessgedeelte.”