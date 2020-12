Rekkenbouwer Stow gaat lopen met de titel van ‘Onderneming van het Jaar’

Kortrijk Gouverneur verbiedt ‘openlucht­cafés’ in West-Vlaanderen: “Moet ik mijn 64 Leffes nu zelf opdrinken?”

6 december Horecazaken mogen in West-Vlaanderen geen alcohol meer verkopen vanop hun terras of via het raam. “We willen geen ‘openluchtcafés’ en verkapte kerstmarkten om samenscholingen te vermijden”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. In Kortrijk bleken niet alle horecabazen op de hoogte van die nieuwe coronamaatregel. “De overheid neemt de mensen alles af. Of moet ik mijn 64 Leffes nu zelf opdrinken?”, vraagt Joachim Delvaux van Café Leffe zich af. We namen ook poolshoogte in La Cabane, KoffieQueen en Vestiaire.