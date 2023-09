Regenbuien, maar soms ook zon in Spiere-Helkijn vandaag

De ongezouten mening van de Ronsenaars op de markt over 60 jaar facilitei­ten: “Wat we er ook over denken, we zullen er niet snel van af geraken”

60 jaar faciliteiten, de Ronsenaars willen er tijdens hun bezoek aan de markt best wel een boompje over opzetten. “Het fijne weet ik er niet van, maar het zal wel een belangrijke rol spelen als het gaat over de toekomst van de stad”, aarzelt gewezen atleet Jean-Jacques Vanden Eede (71). Dat het een complexe materie is, daar twijfelt niemand aan. Ook zij niet die nog herinneringen hebben aan hoe het begon. “De Franstaligen met verstand wisten al heel snel welke weg ze moesten kiezen”, zegt Johan Debisschop (79). Wij vroegen vijf Ronsenaars om hun mening en we kregen die, ongezouten.