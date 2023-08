MIJN STAD. Op ontdek­kings­reis door Kortrijk met horecaboeg­beeld Dieter (36): “Maak een park van parking Broelto­rens: meer groen, aan een sneller tempo graag!”

Kent u Dieter De Clercq al? Hij schopte het in 20 jaar van jobstudent tot zaakvoerder van jongerenkroeg Café 56, was in 2009 campagneleider van winnaars Dell’Anno tijdens het VTM-programma ‘Mijn Restaurant!’ en hij runt al zes jaar tapas- en cocktailbar Split. “Kortrijk moet meer op ‘Sunday funday’ inzetten, met bijvoorbeeld een maandelijkse bloemenmarkt.”