Padel Michelsberg stort huurgelden naar Oekraine 12-12

Wie op zaterdag 23 of zondag 24 april een potje padel komt spelen bij Padel Michelsberg achter sporthal Michelsberg op het Nieuw Centrum in Spiere, steunt er automatisch humanitaire operaties mee in Oekraïne. Want de club stort de huurbijdrages van de spelers komend weekend integraal door naar Oekraine 12-12. De padelclub geeft verder nog mee dat extra stortingen altijd welkom zijn op het rekeningnummer BE27 1431 1563 0973. Ook die schenkingen gaan integraal naar Oekraine 12-12.