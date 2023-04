Kans op helder weer vanochtend in Spiere-Helkijn

Vrienden overnach­ten op Hotond en geraken ‘verdwaald’ in bossen rond Ronse voor passage van Ronde

Tijdens de Ronde van Vlaanderen komen supporters vanuit het hele land en nog verder naar de Vlaamse Ardennen om hun wielerhelden aan te moedigen op de legendarische hellingen. Zo ook deze vijf vrienden uit Brugge en Tielt. Zij overnachtten op de Hotond en geraakten zondagochtend lichtjes verdwaald in de bossen rond Wittentak in Ronse. “Onze auto hebben we gisterenavond ergens achtergelaten maar we weten niet zo goed meer waar”, klinkt het. Het kwam uiteindelijk helemaal goed, met de auto én met de West-Vlamingen.