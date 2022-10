Jongevrouw (21) voor rechter nadat ze bijna agent omver rijdt: “Had haar echt niet gezien”

De 21-jarige dame uit Spiere-Helkijn belde op 20 juni vorig jaar omdat er was ingebroken in haar appartement. De kat van haar vriend was verdwenen en ze vermoedde dat de ex van haar vriend de kat was komen stelen. De politie kwam ter plaatse, maar het ging volgens de jongedame allemaal veel te traag. “Ze was van bij hun aankomst bijzonder over haar toeren”, zegt het Openbaar Ministerie. “Ze eiste dat de politie meteen iets moest doen of ze anders zelf naar de ex van haar vriend zou gaan om de kat terug te halen.” Toen de politie samen met haar vriend in de traphal van het appartement ging, hoorden ze plots een auto starten.