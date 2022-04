Inschrijvingen voor fietssneukeltocht aangevat

RONSE Alain Verschoore is opgelucht dat zijn huis dan toch niet weg moet voor de N60: “Ik vergeef hen niet dat ze mij en mijn vrouw hebben doen wenen uit wanhoop”

Alain Verschoore (75) en Marie-Jeanne Van Den Bussche (76) kunnen weer opgelucht ademhalen in hun huis met (zeer grote) tuin in de Fiertelmeersstraat. Het tracé van de N60 zoals dat in 2013 werd uitgetekend zou pal door hun salonkamer lopen. “Ik was naar verluidt de eerste die de mensen van De Werkvennootschap vorige week belden toen de beslissing was genomen om het met een tunnel te doen”, zegt Alain. “Ze zouden me hier in het andere geval toch nooit buiten gekregen hebben.”

