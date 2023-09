Kortrijk bouwt ‘autogevan­ge­nis’ voor patsers: “We hebben tot nu al twee wagens één maand in beslag genomen”

De stad Kortrijk is het patsergedrag van sommige automobilisten beu. Voortaan kunnen auto’s van bestuurders die gevaarlijk asociaal en ongepast rijgedrag vertonen in beslag genomen worden. Die wagens worden dan voor een bepaalde periode in een kooi geplaatst in de ondergrondse parking van de Veemarkt. “Dit heeft meer effect dan een boete of een rijverbod.”