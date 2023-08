Moeder en zoon in rolstoel raken van de weg af: niemand gewond

In de Dottenijsstraat in Bellegem raakte een bestuurster vrijdagvoormiddag van de baan af. De vrouw was onderweg met haar zoon die in een rolstoel zit en kwamen gedeeltelijk in de gracht terecht. Beiden moesten bevrijd worden door de brandweer maar raakten gelukkig niet gewond.