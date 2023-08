Helmut Lotti doet verras­sings­act op Metalfesti­val Alcatraz tijdens dj-set Franky De Smet-Van Damme

Op het metalfestival Alcatraz in Kortrijk zorgde Helmut Lotti vrijdagavond voor een verrassing. Op het einde van de dj-set van Franky De Smet-Van Damme dook de zanger opeens op. Samen zongen ze het nummer Help van Channel Zero, de groep van De Smet-Van Damme. Het publiek ging compleet uit de bol.