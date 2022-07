Familiale tocht lokt 2.500 fietsers

RONSE Chocolate­rie Hermes weekje dicht door extreme temperatu­ren: “Maar geen nood, we hebben nog genoeg pralines in voorraad”

De temperaturen schieten buiten ongekende hoogtes in, en dat laat zich ook voelen op onverwachte plaatsen. Bij Chocolaterie Hermes in Ronse bijvoorbeeld besliste zaakvoerder Leander De Cauter om de productie van chocolade de hele week stil te leggen. “Onze airco-installatie is niet voorzien op deze hitte en we willen zeker geen product maken dat niet aan onze kwaliteitseisen voldoet", zegt De Cauter.

19 juli