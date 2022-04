Ex stampt na avondje stappen deur in en stormt naar boven

Op 20 november 2021 vroeg Alexis V. na een avondje uit aan zijn broer om hem aan de woning van zijn ex in Spiere-Helkijn af te zetten. Dat was geen goed idee want met bruut geweld stampte hij de deur in en stormde naar boven. Daar lagen de ex-vriendin en haar nieuwe vriend te slapen. Het kwam tot een schermutseling, tot de politie ter plaatse kwam. “Ik was jaloers en heb spijt”, verontschuldigde V. zich voor de rechter. “Ik heb een schadevergoeding betaald en wil alles achter mij laten.” Met een eventueel contactverbod verklaarde hij zich ook akkoord. Volgens het slachtoffer moest ze sindsdien nog twee nieuwe klachten indienen. De openbare aanklager vorderde een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een boete van 800 euro.