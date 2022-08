Dief aan de haal met peperdure aanhangwagen STS Solutions: “Grote impact op de efficiëntie van ons werk”

Spiere-HelkijnDrie dagen nadat aan het bedrijfsgebouw van STS Solutions in Spiere-Helkijn een op maat gebouwde aanhangwagen werd gestolen, ontbreekt nog altijd elk spoor. “We zijn stilaan de wanhoop nabij en hopen dat iemand iets heeft gezien, op het tijdstip van of na de diefstal”, zegt Jens Vander Haeghen, de zoon van de zaakvoerder.

STS Solutions, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van compressoren, is gevestigd op het Industriepark in Spiere-Helkijn. “Zondagmorgen 31 juli, iets na vijf uur, hebben onze bewakingscamera’s geregistreerd hoe een witte Ford Transit ons terrein kwam opgereden”, zegt Jens Vander Haeghen (25). “In achteruit reed de bestuurder met gedoofde lichten tot vlakbij onze dubbelassige aanhangwagen. Die staat normaal gezien altijd binnen geparkeerd maar omdat het de jongste tijd zo druk is bij ons, stond hij uitzonderlijk buiten.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De gestolen aanhangwagen van STS Solutions uit Spiere-Helkijn. © Hans Verbeke

Tien minuten

Op de beelden is te zien hoe de onbekende man, die niet gemaskerd was, rustig de dissel van de afgesloten aanhangwagen bekijkt en vervolgens het voertuig vastmaakt aan zijn bestelwagen. “Vervolgens rijdt hij weer weg van het bedrijfsterrein, hoop en al tien minuten nadat hij was gearriveerd”, zegt Jens. “Terwijl de man bezig was bij ons, is er een auto gepasseerd. Stilletjes hopen we dat de inzittenden van dat voertuig iets gezien hebben. We hebben immers geen aanknopingspunt en zijn stilaan de wanhoop nabij.”

Op maat gemaakt

De diefstal is een flinke klap voor het bedrijf. “Die aanhangwagen was speciaal op onze maat gemaakt”, weet Jens. “Zo kan je er perfect met een hoogtewerker inrijden en hij is zelfs geschikt voor autotransport. Voor een efficiënte bediening kozen we ervoor om de aanhangwagen te laten uitrusten met een elektrisch-hydraulisch liftsysteem. Alles samen kostte hij ons zowat 12.000 euro.” De gestolen aanhangwagen is makkelijk herkenbaar dankzij het bedrukte dekzeil. “Maar het kan natuurlijk dat de dief dat zeil zo snel mogelijk heeft weggehaald, om een beetje onder de radar te blijven.” Wie informatie heeft over de gestolen aanhangwagen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van de zone Mira, op het nummer 056-62 67 00.

