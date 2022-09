Bouw woonzorgcentrum Sint-Jan Baptist start

Het woonzorgcentrum op de hoek van de Elleboogstraat in Helkijn krijgt naast dertig kamers ook vier assistentiewoningen, een centrum voor dagverzorging en een lokaal dienstencentrum. Sint-Jan Baptist is in maart 2024 instapklaar. “Hier wachten we al lang op, om de oudere inwoners van onze gemeente zorg en opvang te garanderen”, zegt burgemeester Dirk Walraet (LB). “Dankzij de komst van Sint-Jan Baptist gaan oudere mensen in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen”, zegt zonaal directeur Anje Degraeve van Curando.