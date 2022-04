Bewonder talentjes op kinderdans show

De kinderdans show vindt plaats op zaterdag 30 april, vanaf 10 uur in zaal SpieHel op het Nieuw Centrum aan de Oudenaardseweg in Spiere. Aansluitend kunnen alle aanwezigen genieten van een hapje en een drankje, in aanwezigheid van dansjuf Laura Niles en de meisjes. Vragen over een eventuele inschrijving in de kinderdans in Spiere-Helkijn kan je dan op dat informele moment stellen.