Automobilist slaat waarschuwing politie in de wind en stapt met ruim 2 promille in auto: boete en 15 dagen rijverbod

Op 15 januari 2022 verliet David D. een café in Spiere-Helkijn. Net toen een politiepatrouille passeerde, trad het alarm van zijn wagen in werking. Dat trok de aandacht van de agenten. Ze merkten op dat D. teveel alcohol had gedronken en raadden hem af nog met de auto te rijden. Even later merkten ze hem toch achter het stuur op. Een ademtest leverde meer dan 2 promille alcohol op.