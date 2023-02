Auto belandt tegen muur landbouwmachinebedrijf in Spiere-Helkijn

Kortrijk EXCLUSIEF. Zwangere Mevrouw Van Quickenbor­ne over leven onder bescher­ming: "Er is gevaar, ja. Maar politiek is Vincent z'n leven”

“Het is absoluut niet makkelijk. We gaan naar een kinderpsycholoog, zodat Bo en Scott hier geen blijvende angsten aan overhouden. Maar Vincent is écht goed bezig, hij moet doorzetten.” Het safehouse hebben ze verlaten, maar hun vrijheid zijn ze kwijt. De bewaking en de dreiging blijven. Toch denkt Anouk Sabbe (40), echtgenote van federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (49) en mama van Bo (6) en Scott (3), niet aan inbinden. Eén keer wil ze praten. Haar verhaal.

