8 maanden voorwaardelijk voor vrouw (42) wegens bezit en verspreiden kinderporno

Bij de politie kwam in november vorig jaar een melding binnen van het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte kinderen. Zij hadden gezien dat er vanop een IP-adres in Spiere-Helkijn vier foto’s via Snapchat waren verstuurd. “Via het IP-adres kwamen ze op het adres van beklaagde terecht”, zei het Openbaar Ministerie. Er volgde een huiszoeking waarbij ook haar laptop in beslag werd genomen. “Ook daarop werden nog eens vier andere afbeeldingen met kinderporno teruggevonden.” Beklaagde zegt dat ze de foto’s toegestuurd kreeg toen ze op Snapchat aan het chatten was. “Maar vanuit het centrum is er wel degelijk sprake van het uploaden en versturen van foto’s. “Ik weet zelf ook niet waarom ik niet meteen naar de politie ben gestapt”, zei de vrouw tegen de rechter. “Maar ik denk dat ik schrik had om wat er mogelijk kon gebeuren.” Naast de celstraf is ze ook veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 500 euro en moet ze enkele jaren strikte voorwaarden naleven. De rechter heeft haar ook voor tien jaar lang ontzet uit haar rechten.