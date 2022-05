Zelensky wil Songfestival in Marioepol, maar organisatie ziet dat niet zitten: “Geen garanties op veiligheid”

President Zelensky deed die uitspraak op zijn Telegram-kanaal. “Onze moed maakt indruk in de wereld, onze muziek verovert Europa!”, schreef hij. “Volgend jaar ontvangt Oekraïne het Eurovisiesongfestival. Voor de derde keer in onze geschiedenis.” De president zou Europa en Australië dan willen ontvangen in Marioepol. De havenstad in het zuidoosten van het land is nagenoeg verwoest na de Russische inval, en staat momenteel ook onder hun controle. “We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het Oekraïense Marioepol op een dag deelnemers en gasten van het Eurovisiesongfestival ontvangt.”

Niet mogelijk

Jean Philip De Tender, adjunct-directeur-generaal bij de European Broadcasting Union (EBU), trekt meteen een streep door die plannen. “President Zelensky heeft gezegd dat hij het Songfestival in Marioepol wil organiseren. Ik begrijp de symbolische waarde van die uitspraak. De Israëlische president Netanyahu heeft ooit ook gezegd dat hij het festival in Jeruzalem wilde houden. Dat was een politiek statement, net zozeer als de huidige claim van Zelensky dat is.”

“Maar goed: die beslissing ligt niet bij Oekraïne”, vervolgt De Tender. “Het zijn wij, als EBU, die daar een besluit in moeten nemen. We gaan sowieso rond de tafel zitten en de verschillende opties bespreken. Deze situatie is heel uitzonderlijk, maar tegelijkertijd wordt het hierdoor ook relatief gemakkelijk om hier een aantal beslissingen over te nemen. Zo moet de veiligheid gegarandeerd kunnen worden van publiek, productie en artiesten. De keuze die we zullen maken is hoe dan ook in het belang van het Songfestival. Maar momenteel is het nog te vroeg om statements te lossen over de organisatie van de 67ste editie.”