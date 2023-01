Topfavoriete Chérine Mroue gaat met 'Ça m'ennuie pas’ naar de grote finale

Oekraïense president wil volgende editie Songfesti­val in Marioepol organise­ren

Na de overwinning van Oekraïne op het Eurovisiesongfestival in Turijn, wil de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de komende editie in Marioepol organiseren. Dat zei hij op zijn Telegram-kanaal. Het Eurovisiesongfestival wordt elk jaar georganiseerd in het land dat de vorige editie won. Aangezien de Oekraïense inzending Kalush Orchestra, met het lied ‘Stefania’, zaterdag de meeste punten sprokkelde bij de deelnemende landen, valt die eer volgend jaar Oekraïne te beurt.

15 mei