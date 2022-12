Oekraïne stuurt act met gasmaskers naar Songfestival na liveshow vanuit schuilkelder

SHOWBITS VIDEO Peter Van de Veire over Eurovisie­song­fes­ti­val­kan­di­daat: “Meer goesting dan een beer in de McDonald's”

Jérémie Makiese (20) is onze Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival. Opnieuw een ‘The Voice Belgique’-winnaar die ons land mag vertegenwoordigen. Of we nu wél hoge toppen gaan scheren? Peter Van de Veire geeft zijn ongezouten mening bij Senne en Jarne in een nieuwe Showbits.

