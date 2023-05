Loreen schrijft geschiedenis, Songfestival voor zevende keer naar Zweden

UpdateZe was al de topfavoriet van de wedkantoren sinds de eerste flarden van ‘Tattoo’ uitlekten, sindsdien bleef Loreen op poleposition voor de zege van het Eurovisie Songfestival. De winnares van 2012 - toen met ‘Euphoria’ maakte die status meer dan waar in Liverpool. Loreen verpletterde de concurrentie bij de vakjury’s, maar zag Finland nog heel dichtbij komen.

Om meer redenen was de overwinning van Loreen (39) historisch. De Zweedse zangeres is de eerste vrouw die het songfestival twee keer wint. En met deze zege bracht ze haar land naast Ierland aan kop van de historische ranglijst. Zweden won nu ook zeven keer het festival. De eerste keer was met ABBA in 1974, de laatste keer was in 2015 met Mans Zelmerlöw. Zoals verwacht sloeg Loreen haar slag bij de vakjury’s, waarbij ze al haar concurrenten op grote achterstand zette.

Die voorsprong was voldoende, hoewel Finland als verwacht heel hard terugsloeg na de publieksstemmen. Käärijä was dit jaar dé publieksfavoriet, bleek elke keer opnieuw. Of het nu repetities waren of de liveshows op tv, de zaal ging standaard volledig los op ‘Cha cha cha’, de energiebonk van Käärijä, die de ondersteuning had van vier danserss. De strijd om de winst ging op voorhand tussen hem en Zweden. Loreen bracht haar Tattoo als ware het een videoclip. Net als in 2012 werkte het opnieuw. Destijds bracht ze het songfestival nieuw elan met haar wereldhit Euphoria. Zo goed als dat lied is Tattoo niet, desondanks is het bij voorbaat een Europese radiohit voor deze zomer.

Loreen, de tweede vrouw ooit die twee keer het festival wint, reageert: “Ik ben overweldigd, ik kan het nog niet geloven. Dit is een geweldig gevoel.” Over het afgelopen half jaar: “Er heeft ontzettend veel werk in gezeten. Sporten, repeteren, de act samenstellen, een dieet volgen. Het was zwaar, maar de moeite waard. Zeker nu”, zegt ze terwijl ze de trofee omhoog houdt. Wanneer ze hoort dat het festival dankzij haar in Zweden plaatsvindt, precies een halve eeuw na ABBA’s Waterloo-zege: “Dat had ik nog niet eens bedacht, maar dat wordt dan zeker heel erg bijzonder. Dat betekent dat we er volgend jaar iets heel bijzonders van moeten maken.”

Of ze een derde keer zou deelnemen aan de Europese liedjeswedstrijd, liet ze in het midden. “Ik beloof meer muziek en een tour”, klonk het.

Volledig scherm Käärijä gaf alles tijdens de puntentelling. © AFP

Na de vakjury’s koesterde Loreen een comfortabele voorsprong met 340 punten, terwijl Finland op 150 stond. Bij de stemmen van de tv-kijkers thuis haalde Käärijä er 376, waarna Loreen tot haar opluchting hoorde dat haar 243 volstonden voor de winst. Israël (Noa Kirel met Unicorn) eindigde met een totaal van 362 punten (jury en publiek samen) op gepaste afstand op de derde plaats. Zweden (583) en Finland (526) staken met kop en schouders boven de rest uit. Opvallend was de zevende plaats voor onze landgenoot Gustaph met ‘Because of You’.

Schitterende opening

De Engelsen hadden hun mooiste acts bewaard voor de finale. Dat begon al met de schitterende opening, die de winnaar van vorig jaar (Kalush Orchestra) heel geslaagd en subtiel koppelde aan de nummer twee Sam Ryder, die met zijn gitaar op de Big Ben stond. Gastrollen waren er ook voor Joss Stone, rapper MS Banks, sir Andrew Lloyd Webber en zelfs prinses Kate Middleton.

In de finale klopte de show, met deze keer ook de inbreng van Graham Norton, helemaal. Oekraïne, dat het festival als winnaar van Turijn niet kon organiseren, werd meermaals op een mooie manier geëerd. Maar ook de muzikale genen van gaststad Liverpool werden niet vergeten, hoewel het een opmerkelijke keuze was om The Beatles buiten het Liverpool Songbook te laten. In dat overzicht van liedjes uit de stad brachten oud-deelnemers van het songfestival als Netta, Mahmood en Duncan Laurence songs van onder anderen John Lennon, Dead or Alive, Mel C en Gerry & the Pacemakers.

Volledig scherm Duncan Laurence zorgde voor kippenvel. © ANP / EPA

Duncan Laurence sloot dat blok af met ‘You’ll never walk alone’, een moment dat veel Europese tv-kijkers kippenvel bracht. Het was ook een moment van steun aan Oekraïne.

Britse inzending

Een ander hoogtepunt buiten de wedstrijd om was het optreden van Sam Ryder, die vorig jaar in Turijn tweede werd met ‘Space Man’. De Brit bracht een sterke versie van zijn single ‘Mountain’, live op drums begeleid door Roger Taylor van Queen. Onbedoeld liet hij daarmee ook zien hoe matig de Britse inzending van dit jaar was. Mae Muller, die de finale als 26ste act afsloot, stak muzikaal schril af bij de runner-up van vorig jaar. Zij eindigde als voorlaatste, alleen Duitsland deed het slechter. De Nederlandse producer Wouter Hardy eindigde met Estland (Alika) op een verdienstelijke achtste plaats.

Volledig scherm In 1974 eiste ABBA de zege op met ‘Waterloo’. © Bruno Pers

Songfestival was zes keer eerder in Zweden

De winst van Loreen brengt volgend jaar het festival naar Zweden. De stad waar het gaat plaatsvinden zal in een later stadium worden aangekondigd.

Zweden was zes keer eerder gastheer van het Eurovisiesongfestival. Het liedjesfestijn werd drie keer in Stockholm gehouden, twee keer in Malmö en een keer in Gotenburg.

Opvallend genoeg is het volgend jaar precies 50 jaar geleden dat Zweden zijn eerste en meest iconische winst op het Songfestival boekte. In 1974 eiste ABBA de zege op met ‘Waterloo’. Het jaar erna streek het Songfestival neer in Stockholm.

In 1985 werd het Songfestival gehouden in Gotenburg, in 1992 in Malmö, in 2000 in Stockholm en in 2013 opnieuw in Malmö. De meest recente Zweedse editie was in 2016. Het muziekfestival vond toen, net als in 2000, plaats in de Ericsson Globe in Stockholm, die tegenwoordig de Avicii Arena heet.

Zweden staat met zeven overwinningen op gelijke hoogte als Ierland, dat ook al zeven keer won.