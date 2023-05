IN BEELD. Gustaph overweldigd met finaleplaats op Songfestival: “Dit is een droom die uitkomt”

Hij moest eventjes nagelbijten, maar de ontlading - inclusief traantjes - toen ‘Belgium’ werd genoemd was niet gespeeld. “Ik was daar echt van aangedaan”, aldus Gustaph nadien. “Er is altijd een stemmetje in je hoofd dat je zegt dat het niet gelukt is. Maar ik ben zo blij dat ik in de finale zit. Ik ben overweldigd door dankbaarheid, voor de steun en liefde - die ik van fans in heel Europa heb gekregen. België vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival is een droom die uitkomt. Ik ben eveneens heel blij dat de boodschap van het nummer omarmd werd door Europa. Ik beloof dan ook dat ik alles zal geven in de grote finale.”