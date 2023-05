Gustaph reageert op z’n zevende plaats op het Songfestival: “Ik vind dit een heel groot compliment”

Hij liet even op zich wachten, maar iets na één plaatselijke tijd verscheen onze inzending aan z’n hotel, klaar om de pers te woord te staan. “Het is ongelofelijk dat Belgie zevende is geworden”, zegt hij. “Toen we aan dit avontuur begonnen, stonden we op een 35ste plaats. Heel laag dus. Dat ‘Because of You’ zevende is geworden, is dan ook geweldig. Ik ben heel dankbaar voor alle steun die ik gekregen heb, ook van de Belgen.”

“Of ik het erg vind dat het niet hoger was? Nee, een plek in de top tien was sowieso al een droom toen ik naar hier kwam”, vervolgt hij. “Dat het gebeurde, is een mooie validatie.” Dat hij daarmee ook beter scoort dan als backing vocal (in 2018 kwalificeerde Sennek zich niet, in 2021 werd Hooverphonic negentiende in de finale), beseft hij zelf nog niet helemaal. “Amai, ik had daar nog niet over nagedacht. Ik ben gewoon echt blij dat ik hier effectief heb kunnen staan als mezelf, met een positieve boodschap. En dat met een nummer over queerness, inclusiviteit en vrijheid. Ik ben heel blij dat ik dat als Belg kan vertegenwoordigen, én daar zo’n goed resultaat mee kan halen.” Tijdens de finale voelde hij - naar eigen zeggen - geen stress. “Ik ben met hetzelfde gevoel het podium opgestapt als donderdag: ik wilde plezier hebben, en dat ook uitstralen”, klinkt het. “Misschien is dat heel naïef, maar dat was echt mijn boodschap. Ik wist ook: dit gaat over iets groters, maar het is nog belangrijker om fun te hebben. En er is ook gebleken dat het heeft gewerkt.”

Op tournee in Australië, Georgië en Griekenland

“Er zat inderdaad een verschil tussen de punten van de jury en het publiek. Maar uiteindelijk gaat het over het algemeen resultaat, en daar ben ik zevende geworden. Daar ben ik superblij mee. En ik heb ook drie keer het maximaal aantal punten gekregen. Van Australië, Georgië en Griekenland. Dus ja, die tournees gaan gebeuren (lacht) En ja, toen ze dat afriepen werd ik alweer emotioneel. Dat is duidelijk een thema bij mij, maar ik was oprecht heel blij.”

Met z’n goede resultaat in het achterhoofd, blikt Gustaph ook even terug op z’n aanvankelijke lijdensweg. Nadat hij ‘Eurosong’ won, kwam er immers flink wat commentaar op zijn selectie. “Ik ben blij dat ik veerkrachtig ben geweest. Ik voelde dat ik soms moest opboksen tegen vooroordelen, en het polariserende karakter van zo’n wedstrijd. Maar door te blijven werken, en te blijven doorgaan, heeft dat toch iets opgebracht. En ik ben ook heel blij dat mensen hun mening konden bijstellen. Toen die initiële hetze voorbij was, hoorde ik vaak dat het toch een goed nummer was, en dat we ervoor moesten gaan. Dat we nu nummer zeven zijn, is voor mij een heel groot compliment. Ik mag wel zeggen dat ik daar fier op ben. Ik moet zondagochtend vroeg vertrekken richting luchthaven. Dus ik ga subiet hysterisch mijn koffers inpakken, maar éérst ga ik wel iets drinken. (lacht)”

